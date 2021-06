Unfälle : Erneut kleines Kind in Schwerin aus viertem Stock gestürzt

In Schwerin ist erneut ein kleiner Junge aus dem vierten Stock gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Schwerin | Am Donnerstagvormittag stürzte ein Einjähriger aus einem Fenster in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen wird von einem Unglücksfall ausgegangen. Erst am Dienstagnachmittag war ebenfalls im Stadtteil Mueßer Holz ein drei Jahre alter Junge aus dem vierten Obergeschoss gefallen und hatte sich...

