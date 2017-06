Verkehr : Erneut Sperrungen der A 19 an Petersdorfer Brücke

Die Autobahn A19 wird nach Pfingsten an der Dauerbaustelle Petersdorfer Brücke vier Nächte lang sowie an zwei Tagen zudem tagsüber mehrfach kurzfristig gesperrt. Vom 6. bis zum 10. Juni werde die Autobahn jeweils zwischen 19.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens wegen Bauarbeiten voll gesperrt, teilte das Verkehrsministerium am Freitag mit. Die Sperrung erfolgt an den Anschlussstellen Röbel/Müritz und Malchow. Umleitungen sind ausgeschildert.