Unternehmen : Erneut weniger Firmeninsolvenzen in MV

von dpa

15. Februar 2018, 11:40 Uhr

Die anhaltend gute Konjunktur verschafft auch den Firmen in Mecklenburg-Vorpommern Sicherheit. Wie in Deutschland insgesamt, ging auch im Nordosten die Zahl der Insolvenzen zurück. Im Jahr 2017 mussten in Mecklenburg-Vorpommern 245 Unternehmen ihre Zahlungsunfähigkeit anmelden. Das waren 70 Firmenpleiten weniger als im Jahr davor, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Wirtschaftsauskunftei CRIF Brügel in Hamburg hervorgeht. Der Rückgang um 22 Prozent war der zweithöchste unter allen 16 Bundesländern. Bundesweit mussten im Vorjahr 20 276 Unternehmen Insolvenz anmelden. Das waren 6,9 Prozent weniger als 2016. Damit hält der Trend rückläufiger Firmenpleiten seit acht Jahren an. Für 2018 wird allerdings eine Trendumkehr für möglich gehalten.