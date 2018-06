Kriminalität : Erneut wird Seniorin Opfer von Romantik-Betrug

Eine 78-Jährige aus Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat rund 1000 Euro an Betrüger überwiesen, die Notlagen vorgetäuscht haben. Zuvor habe die Frau die Männer über das Internet kennengelernt und teilweise Beziehungen zu ihnen aufgebaut, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Betrug sei am Montag bekannt geworden, nachdem die Enkeltochter der Betroffenen die Profile der Männer als Fälschungen entlarvt habe. Deren Profilbilder stammten den Angaben zufolge teilweise von ausländischen Models. Mitte Mai hatte bereits ein falscher Arzt aus Amerika eine 61-jährige Frau von der Insel Rügen um 4000 Euro geprellt. Zuvor wurden Fälle in Franzburg und Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) bekannt.

von dpa

05. Juni 2018, 15:30 Uhr

Die Polizei empfiehlt daher kein Geld an Personen zu überweisen, die man noch nicht persönlich getroffen hat. Zudem könne der Name der Internetbekanntschaft in eine Suchmaschine mit dem Zusatz «Scammer» (Deutsch: Betrüger) eingegeben oder der Betrugsversuch durch eine umgekehrten Bildersuche nach den Profilbildern enttarnt werden. Bei dieser Bildersuche wird zum Beispiel erkannt, wo das entsprechende Foto im Internet zu finden ist und ob es etwa von weiteren Profilen benutzt wird.