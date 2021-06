Kunst : Ernst Barlach Museen zeigen Werke von Exilkünstlern

Die Nationalsozialisten setzten der künstlerischen Vielfalt ein Ende. Zahlreiche Menschen flüchteten deshalb in den 1930er Jahren ins Ausland. Die Ernst Barlach Museen zeigen Umbrüche und Neuanfänge von Kunstschaffenden, die den Weg ins Exil wählten.

Güstrow | Werke und Schicksale von vor den Nationalsozialisten geflohenen Künstlern stehen im Zentrum der Ausstellung „Aus der Ferne“ der Ernst Barlach Museen. Die Kunst, die vom 8. Juni an in Güstrow zu sehen ist, verweist auf Kunstschaffende, die sich in den Dreißigerjahren zur Flucht entschieden, sagte die Kuratorin Franziska Hell. Ziel sei es, die Künstler ...

