Umwelt : Ernte in luftiger Höhe: Schlossbienen liefern 120 Kilo Honig

Bei der Honigernte auf dem Dach des Schweriner Schlosses sind rund 120 Kilo zusammengekommen. Mittlerweile leben nach Angaben des Bio-Imkers Mirko Lunau knapp 250 000 Bienen in 25 Metern Höhe. Vor rund einem Jahr hatte er das erste Bienenvolk aufs Dach des Schweriner Schlosses gesetzt. Dabei können sich die Stadtbienen im Gegensatz zu ihren Artgenossen auf dem Land an zahlreichen Blüten bedienen. Eine Analyse des Schlosshonigs habe ergeben, dass er 35 Pollenarten enthielt, der Landhonig nur fünf. In diesem Jahr könnten sogar mehr als 50 verschiedene Pollenarten zusammenkommen, hofft Lunau. Auf dem Lande sammelten die Bienen dagegen vor allem Rapspollen. Wenn dieser verblüht sei, könnten die Tiere nicht mehr viel Nahrung finden.

von dpa

04. Juni 2018, 12:44 Uhr

Der gewonnene Honig werde etwa beim Tag der offenen Tür verlost, sagte Landtagsdirektor Armin Tebben. Zudem seien die Bienen mittlerweile ein Highlight für Besucher geworden. Mit dem Projekt wolle man insbesondere auf die Bedeutung der Bienen für unser Ökosystem aufmerksam machen.