Brände : Erntebrand: Strohpresse zerstört und Flächenbrand gestoppt

Bei Temperaturen um die 30 Grad ist bei Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte) eine Strohpresse auf einem Getreidefeld in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, griffen die Flammen auf einen Hektar Stoppeln des Getreides über, so dass ein größerer Flächenbrand drohte. Knapp 30 Kameraden von drei Feuerwehren konnten den Brand am Dienstag löschen. Der Schaden an der Presse wurde auf mehr als 10 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

von dpa

12. August 2020, 07:45 Uhr