Brauchtum : Eröffnung der Karnevalssaison im Nordosten

Die närrische Jahreszeit ist am Morgen in Mecklenburg-Vorpommern traditionell eingeläutet worden. Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) kam am arbeitsfreien Samstag zur symbolischen Schlüsselübergabe auf den Marktplatz vor dem Schweriner Rathaus, um die Herrschaft an die Narren zu Übergeben. Im strömenden Regen wurde ein Programm mit Tanz und Musik geboten.