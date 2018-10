Soziales : Eröffnung der Weltwechsel-Tage: Kirchen vergeben Preis

von dpa

29. Oktober 2018, 01:35 Uhr

Die christlichen Kirchen in MV verleihen heute im Güstrower Schloss den Ökumenischen Förderpreis «Eine Welt». Die Auszeichnung wird zum dritten Mal an Gruppen, Menschen oder Projekte vergeben, die sich etwa für mehr Gerechtigkeit in der Welt einsetzten, teilte die evangelische Kirche mit. «Insgesamt 19 sehr überzeugende Bewerbungen und Vorschläge sind eingereicht worden, die von großem Engagement zeugen», sagte Änne Lange von der Ökumenischen Arbeitsstelle Mecklenburg. Die Preise seien mit insgesamt 4500 Euro dotiert und werden unter anderem vom Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn überreicht. Die Verleihung ist Teil der Eröffnung der Weltwechsel-Tage 2018, die landesweit mit Veranstaltungen für eine gerechtere und ökologischere Wirtschaftsweise werben.