Geschichte : Eröffnung Literaturhaus für Dichter und Homer-Übersetzer Voß

von dpa

29. März 2019, 02:04 Uhr

Der Dichter und Homer-Übersetzer Johann Heinrich Voß (1751-1826) hat heute wieder ein eigenes Literaturmuseum in Norddeutschland. Nach mehreren Jahren Bauzeit wird das sanierte und erweiterte Rektorhaus in Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte) seiner Bestimmung übergeben. Das denkmalgeschützte Fachwerkgebäude, in dem Voß damals zur Schule ging, wurde für rund 2,2 Millionen Euro umgebaut. In Eutin, wo der Sitz der Voß-Gesellschaft ist, war das ihm gewidmete Gebäude 2006 abgebrannt. Auch deshalb wurde die Sanierung in Penzlin vorangetrieben. Im «Voß-Haus» haben auch die Bibliothek mit modernem Lesesaal sowie die Touristinformation ihren Sitz. Die neue Ausstellung heißt: «Johann Heinrich Voß. Ein Grieche aus Mecklenburg» und soll das fortschrittliche Denken des Zeitgenossen von Goethe, Schiller und anderen Größen seiner Zeit dokumentieren.