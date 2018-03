Tourismus : Eröffnungsgala zu Beginn der ITB: MV im Mittelpunkt

Mit der großen Eröffnungsgala startet am Dienstag die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin. Im Mittelpunkt der Gala steht in diesem Jahr Mecklenburg-Vorpommern, das erstmals in der Geschichte der weltgrößten Tourismusmesse als ein deutsches Bundesland zum Partnerland ausgewählt wurde. Der Präsident des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller, zeigte sich überzeugt, dass die rund 200 Organisatoren, Künstler und Tourismusexperten aus dem Land einen Auftritt auf die Beine stellen werden, der ein internationales Publikum begeistern wird.

von dpa

06. März 2018, 01:54 Uhr

Zur Eröffnungsgala werden zu Mode, Musik und Akrobatik mehr als 3000 Gäste erwartet. Internationaler Star des Abends wird der DJ und Musikproduzent Felix Jaehn sein, der im Klützer Winkel bei Wismar aufgewachsen ist. An der Spitze der Politprominenz stehen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Die 52. Ausgabe der ITB öffnet dann am Mittwoch zunächst für das Fachpublikum. Tausende Aussteller aus 186 Ländern und Urlaubsregionen präsentieren ihre Angebote. Am Samstag und Sonntag stehen die Hallen auch Privatbesuchern offen. Im vergangenen Jahr kamen an den fünf Messetagen rund 170 000 Menschen.