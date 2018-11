Kriminalität : Erschossenes Pferd auf Weide gefunden

von dpa

19. November 2018, 11:11 Uhr

Auf einer Weide in Nostorf bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein erschossenes Pferd gefunden worden. Das tote Islandpony sei am Sonntag entdeckt worden, aber schon mehrere Tage zuvor gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Alle anderen 17 Tiere auf der Weide seien unverletzt. Die Ermittler prüfen den Angaben zufolge, ob der Vorfall mit einer Drückjagd zusammenhängen könnte, die in dem Bereich stattgefunden hat. Eine Obduktion des Tieres soll zudem Aufklärung über die genaue Todesursache geben.