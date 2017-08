Kunst : Erste Ausstellung des Archivs Bildende Kunst

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Das vor knapp zwei Jahren gegründete Archiv Bildende Kunst der Mecklenburgischen Seenplatte präsentiert jetzt seine erste Ausstellung aus eigenen Beständen. Zum 85. Geburtstag des Malers Karlheinz Wenzel wird im Kulturquartier Neustrelitz am Freitag die Sonderausstellung «Lebenszeichen» eröffnet, teilte das Archiv mit. Aus dem Werk des Neubrandenburger Malers und Grafikers werde eine Auswahl aus 60 Jahren Schaffen gezeigt, darunter Tafelbilder aus den frühen Jahren, Druckgrafiken, Naturstudien und Wandbildentwürfe. Die Ausstellung ist bis zum 24. September zu sehen.

Die Arbeiten seien dem Archiv Bildende Kunst als sogenannter Vorlass übergeben worden. In dem Fall übereignen Künstler im Gegensatz zum Nachlass bereits zu Lebzeiten ihr Werk an eine Sammlung, ein Museum oder eben an das eigens dafür geschaffene Archiv Bildende Kunst. Es ist das einzige dieser Art im Land für Künstlervor- und -nachlässe. Im Frühjahr wurde in Berlin ein Dachverband gegründet, der Bundesverband Künstlernachlässe (BKN), als Zusammenschluss regionaler Initiativen. Die digitale Vernetzung mache es möglich, den Bestand der mecklenburgischen Sammlung bundesweit für Forschung und Ausstellungsaustausch zugänglich zu machen, sagte Initiatorin Heide-Marlies Lautenschläger, selbst Malerin und Grafikerin.

Regionales Kulturerbe leistet nach ihren Worten einen Beitrag zum Identitätsbewusstsein der Alteingesessenen und der Zugezogenen. Lautenschläger hält Vorlässe für die beste Option: Der Künstler treffe dann selbst die Auswahl, sagte sie. Alles, was von einem Lebenswerk vorhanden ist, könne das Archiv nicht aufnehmen. Empfohlen werde Archiven die Übernahme von bis zu 10 Prozent eines Oevres.

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 10:03 Uhr