Museen : Erste Besucher nach zwei Monaten im Ozeaneum Stralsund  

Das Stralsunder Ozeaneum als besucherstärkstes Museum Mecklenburg-Vorpommerns hat nach zwei Monaten coronabedingter Schließung seit Dienstag wieder geöffnet. Einen Besucheransturm gab es am Morgen nicht - und das war am Anfang auch gut so. «Besser hätten wie es uns nicht wünschen können», sagte eine Sprecherin. So hätten die Hygieneregeln leicht eingehalten werden können. Unter den ersten Gästen seien viele Eltern und Großeltern mit Kindern. «Man merkt, dass sie sich freuen», sagte die Sprecherin.

von dpa

19. Mai 2020, 11:05 Uhr

Die Aquarien und Ausstellungen sind zu sehen, auch die Pinguin-Plattform ist geöffnet. Es würden jedoch keine Führungen angeboten und keine Audioguides ausgeliehen, das Kino und Filmecken seien geschlossen, interaktive Angebote nur bedingt nutzbar. Die Öffnungszeiten sind verkürzt, montags ist das Ozeaneum geschlossen.

Wann die anderen drei Standorte der Stiftung Deutsches Meeresmuseum - das Meeresmuseum in der Altstadt, das Nautineum auf dem Dänholm und das Natureum - wieder öffnen, steht noch nicht fest. Zusammen hatten die vier Museen im vergangenen Jahr mehr als 800 000 Besucher.