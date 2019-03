Agrar : Erste Brüterei: Ab Mai schlüpfen die Küken

Der Bio-Eierproduzent Fürstenhof nimmt die erste Bio-Brüterei in Mecklenburg-Vorpommern in Betrieb. Sie soll nach Ostern in Gnoien (Landkreis Rostock) eröffnet werden. Heute wird das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof liefert damit Eier und Geflügel aus einem geschlossenen Kreislaufsystem von der Elterntierhaltung über die Brüterei und die Junghennenaufzuchten bis zu den Legehennenbetrieben.

von dpa

06. März 2019, 14:40 Uhr

In der ersten Brüterei Mecklenburg-Vorpommerns sollen von Mai an die Küken schlüpfen. Der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof als größter Bio-Eierproduzent im Land hat in Gnoien (Landkreis Rostock) einen leerstehendes Discountergebäude zu einer gläsernen Brüterei umgebaut. Die Einrichtung sei baulich fertiggestellt, sagte die Brüterei-Geschäftsführerin Annalina Behrens am Mittwoch bei der Vorstellung des Projektes. Jährlich könnten bis zu fünf Millionen Küken ausgebrütet werden. Rund 300 000 weibliche Küken werden pro Jahr in den Legehennenbetrieben der Erzeugergemeinschaft gebraucht. Weitere Küken gehen an andere Bio-Legehennenbetriebe. Während die männlichen Küken der Lege-Rassen bislang meistens getötet werden, zieht der Erzeugerzusammenschluss die Hähnchen auf und vermarktet ihr Fleisch.