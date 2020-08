Nach dem Corona-Fall an der Regionalen Schule in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind alle ersten Corona-Tests negativ ausgefallen. Bei 110 Kindern, sechs Lehrern und einer Betreuungskraft seien die am Montag genommenen Tests negativ, teilte der Landkreis am Mittwoch mit.

von dpa

19. August 2020, 15:19 Uhr