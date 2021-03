Gesundheit : Erste Erzieher und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern geimpft

In den ersten Impfaktionen für Erzieher, Erzieherinnen und Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern haben am Freitag in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) rund 270 Pädagogen ihre erste Spritze gegen Covid-19 bekommen.

Ludwigslust | Dies sei ein guter Anfang, auf dem rasch aufgebaut werden soll, wie Sprecher beider Landkreise deutlich machten. Der Landkreis Nordwestmecklenburg will demnach am kommenden Mittwoch jeweils eine zusätzliche Impfstraße in seinen beiden Impfzentren in Wismar und Grevesmühlen speziell für Lehrer und Erzieher eröffnen. Der landesweiten Impftermine-Hotl...

