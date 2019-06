Verkehr : Erste Ferien in Deutschland: Staus in Richtung Küste möglich

Autofahrer müssen heute in Mecklenburg-Vorpommern vielerorts mit Staus rechnen. Vor allem in den Ferienregionen erwarten Polizei und ADAC ein großes Verkehrsaufkommen. Als erste Bundesländer haben Berlin und Brandenburg bereits Schulferien. Dazu werden wegen des angekündigten schönen Sommerwetters viele Tages- und Wochenendausflügler an der Ostseeküste und der Seenplatte erwartet.

von dpa

22. Juni 2019, 01:25 Uhr

Staus werden sich der Polizei zufolge vor allem an der Behelfsbrücke der A20 bei Tribsees, auf den Zufahrtsstraßen zu den Inseln Rügen und Usedom sowie auf den Inseln selbst bilden. Auf der A19 könnten diverse Baustellen vor allem in der Nähe der Landesgrenze zu Brandenburg für Behinderungen sorgen. Auch auf Rostocks Straßen gebe es viele Baustellen, die Strecke nach Warnemünde sei aber frei.

Die Polizei empfahl Autofahrern, Essen und Trinken mitzunehmen, den Verkehrsfunk zu hören und im Stau an eine Rettungsgasse zu denken. Auf keinen Fall dürfe man auf einer Autobahn aussteigen.