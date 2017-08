Tiere : Erste Fotos vom Wolfsnachwuchs: Welpen in Lübtheener Heide

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Für die beiden anderen bekannten Wolfsrudel bei Kaliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und in der Ueckermünder Heide (Vorpommern-Greifswald) stünden aktuelle Welpennachweise noch aus. Unbekannt sei auch noch, ob ein Wolfspaar Junge hat, das sich in den Brohmer Bergen (Mecklenburgische Seenplatte) neu angesiedelt hat.

Das Ministerium forderte die Tierhalter erneut auf, Maßnahmen zum Schutz ihrer Schaf- und Ziegenherden zu ergreifen. Nur dann könne das Land durch den Wolf verursachte Schäden zu 100 Prozent ausgleichen.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde der erste sesshafte Einzelwolf im Jahre 2006 bestätigt. Bis 2013 waren drei Einzeltiere bekannt - in der Lübtheener Heide, der Ueckermünder Heide und in der südlichen Müritz-Region. Im Juli 2014 gab es erste Fotobelege für Nachwuchs in der Lübtheener und der Ueckermünder Heide. Seit 2016 ist ein drittes Rudel im Raum Kaliß bestätigt. Ein viertes Rudel aus Nordbrandenburg hat Teile seines Territoriums in Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 18:07 Uhr