Kirche : Erste Gottesdienste in Gotteshäusern nach Corona-Pause

Schwerin/Greifswald/Ludwigslust (dpa/mv) - Erstmals seit Mitte März haben am Sonntag in zahlreichen Kirchen Mecklenburg-Vorpommerns wieder Gottesdienste mit Gläubigen stattgefunden. Besucher waren unter anderem im Schweriner Dom, der Rostocker Marienkirche oder dem Greifswalder Dom willkommen, wie es auf den Internetseiten der Gemeinden hieß. Am vergangenen Sonntag waren bereits mehrere Open-Air-Gottesdienste gefeiert worden.

von dpa

10. Mai 2020, 15:41 Uhr

Die Gläubigen müssen strenge Hygieneregeln beachten. Sofern sie nicht aus einem Haushalt kommen, müssen sie mindestens 1,50 Meter Abstand halten. Pro zehn Quadratmeter Innenraumfläche darf nur eine Person am Gottesdienst teilnehmen. Außerdem müssen Teilnehmerlisten geführt werden. Die Gemeinden baten darum, Kärtchen mit Name und Adresse bereitzuhalten, um Verzögerungen zu vermeiden.

Besonders schmerzlich ist für viele Christen der Verzicht auf das Singen, das mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko verbunden ist. Der vierte Sonntag nach Ostern heißt Kantate, was sich auf die biblische Aufforderung zum Singen bezieht. Die Evangelische Stadtkirchengemeinde Ludwigslust entschied sich unter anderem deshalb am Sonntag noch einmal für eine Open-Air-Andacht vor der Kirche, wie Pastorin Katharina Lotz sagte.

In Ludwigslust soll vom 17. Mai an wieder drinnen Gottesdienst gefeiert werden. Bei Beachtung der Abstandsregeln können in der Ludwigsluster Stadtkirche 80 bis 100 Gläubige am Gottesdienst teilnehmen. Die katholische und die freikirchliche Gemeinde hätten schon angefragt, ob sie die Kirche auch nutzen könnten, weil ihre eigenen Räumlichkeiten zu klein seien, sagte Lotz.