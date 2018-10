Kriminalität : Erste Kameraüberwachung von Platz soll nach Pannen starten

von dpa

25. Oktober 2018, 05:27 Uhr

In das von Pannen überschattete Vorhaben der landesweit ersten Bildüberwachung eines öffentlichen Platzes kommt Bewegung. Noch in diesem Jahr soll der Regelbetrieb am Schweriner Marienplatz aufgenommen werden, kündigte ein Sprecher des Innenministeriums an. Anfang 2017 hatte die Stadtvertretung die Kameraüberwachung an dem zentralen Platz und Kriminalitätsschwerpunkt beschlossen. Gut ein Jahr später begann eine Firma mit der Installation der acht Kameras - doch die Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung ins Polizeirevier klappte nicht. Mit Hilfe von externem Sachverstand sei das Problem jetzt gelöst worden, sagte der Sprecher. Funktionstests in den vergangenen Tagen hätten gezeigt, dass die Aufnahmen sicher übertragen werden können.