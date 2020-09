Ernährung : Erste mobile Käserei im Nordosten geht in Betrieb

In Alt Sührkow bei Teterow (Landkreis Rostock) nimmt heute Nachmittag die erste mobile Käserei in Mecklenburg-Vorpommern offiziell ihren Betrieb auf. Dabei handelt es sich um einen Lastwagen, der komplett mit Technik zur Verarbeitung von frischer Milch zu Weich-, Schnitt- und Hartkäse ausgestattet ist. Das rund 250 000 Euro teure Projekt, das über Förderung der EU läuft, soll Betrieben mit Milchvieh den Einstieg in die Käseproduktion ohne Zusatzinvestitionen ermöglichen. Rund 2000 Liter Milch pro Tag können direkt am Hof verarbeitet und so eine höhere Wertschöpfung erreicht werden. Dabei bekommen die Landwirte etwa 80 Cent pro Liter Milch, mehr als das Doppelte des sonst üblichen Milchpreises.

von dpa

17. September 2020, 02:12 Uhr