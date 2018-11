Parteien : Erste Regionalkonferenz zum CDU-Vorsitz am 15. November

Die erste Regionalkonferenz zur Vorstellung der Kandidaten für den Parteivorsitz der Bundes-CDU findet am kommenden Donnerstag in Lübeck statt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus dem schleswig-holsteinischen Landesverband. Eingeladen sind die Parteimitglieder aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsident Daniel Günther werde die Konferenz moderieren, sagte ein CDU-Sprecher.

von dpa

09. November 2018, 17:15 Uhr

Insgesamt wird es acht Regionalkonferenzen geben. Die prominentesten Kandidaten für die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze der Bundes-CDU sind die Generalsekretärin der Partei, Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Gewählt wird Anfang Dezember in Hamburg.