Hilfsorganisationen : Erste Rettungsschwimmer starten in die Saison

Für die ersten Rettungsschwimmer an den Ostseestränden beginnt am 1. Mai die Saison. Auf der Insel Usedom besetzt die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die drei Haupttürme in den Kaiserbädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin, wie der DRK-Kreisverband am Dienstag in Anklam mitteilte. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) startet ebenfalls in die Saison. Ab 1. Mai wird der Strand in Graal-Müritz bewacht, wie der Geschäftsführer des Landesverbandes, Renaldo Hocher, sagte. Das Gros der Badeorte beginnt am 15. Mai mit dem Einsatz von Rettungsschwimmern, einige am 1. Juni. Noch seien nicht alle Rettungsschwimmer, die gebraucht würden, unter Vertrag. Vor allem die Besetzung der Vor- und Nachsaison sei schwierig, sagte Hocher.

von dpa

30. April 2019, 16:32 Uhr

In den Usedomer Kaiserbädern sind zunächst sechs Rettungsschwimmer im Einsatz, sagte eine Sprecherin. In der Hochsaison seien es 38. Für Kinder, die in diesen Orten am Strand in eine bedrohliche Situation kommen oder einen Trost brauchen, haben sich die DRK-Wasserretter etwas besonderes einfallen lassen: Ein Kuscheltier für kleine Patienten. Das an eine Ente erinnernde Maskottchen soll helfen, die Kleinen zu beruhigen und ganz schnell die eine oder andere Träne trocknen, wie Wachleiter Sebastian Antczak sagte. Das Kuscheltier sei von der Wasserwacht gemeinsam mit dem Designstudenten mit Kacper Szczepkowski von der Kunstakademie Stettin entwickelt worden. 1000 Stück seien produziert worden, finanziert durch den Eigenbetrieb Kaiserbäder. DRK und Gemeinde suchen nach einem Namen für den Trostspender. Bis zum 7. Mai sind Vorschläge willkommen.