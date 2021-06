Feste : Erste Schulsanierungen aus Corona-Fonds in den Sommerferien

Neue Fenster, Toiletten und Heizungen: An den ersten Schulen des Landes soll in den Sommerferien Geld aus dem MV-Corona-Schutzfonds verbaut werden.

Schwerin | 31 Schulen erhalten 5,3 Millionen Euro, wie das Bildungsministerium am Montag in Schwerin mitteilte. Es gehe vor allem darum, die nötigen Hygienestandards herzustellen oder zu sichern. So werden an der Astrid-Lindgren-Schule in Schwerin für 500.000 Euro sämtliche Fenster und Außentüren ausgetauscht und die Fassade saniert. Die Regionale Schule „Hei...

