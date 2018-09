Natur : Erste Waldtage im Dienste von Erholung und Gesundheit

von dpa

13. September 2018, 11:02 Uhr

Das bundesweit erstmals in Mecklenburg-Vorpommern erprobte Konzept des Kur- und Heilwaldes stößt auch in anderen Bundesländern auf Interesse. Die Zahl der Anfragen habe spürbar zugenommen, erklärt der Chef der Landesforstverwaltung, Manfred Baum am Donnerstag anlässlich einer Fachtagung im Rahmen der Deutschen Waldtage in Berlin. Dabei sollte es auch um erste Erfahrungen mit den speziell für die therapeutische Nutzung gestalteten Naturräumen gehen. Die Waldtage finden auch in Mecklenburg-Vorpommern selbst ihren Niederschlag. So sind laut Baum am Samstag in der Nähe von Neubrandenburg, Burg Stargard sowie bei Ahlbeck auf Usedom Waldführungen geplant. Bei den ersten Deutschen Waldtagen stehe unter dem Motto «Wald bewegt» Sport, Erholung und Gesundheit im Mittelpunkt.