Landtag : Erste Zeugenvernehmungen im AWO-Untersuchungsausschuss

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Landtags zur Finanzierung von Wohlfahrtsverbänden im Nordosten vernimmt kommenden Montag die ersten Zeugen. Geladen sind der frühere Präsident des Landesrechnungshofs, Tilmann Schweisfurth, und der frühere Abteilungsleiter der Prüfbehörde, Wolfgang Schuelper, wie der Landtag am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Die Zeugenvernehmungen sind öffentlich. Schweisfurth hatte zum Abschluss seiner Dienstzeit bei der Vorlage des Landesfinanzberichts für 2015 über mangelnde Transparenz beim Einsatz öffentlicher Gelder durch Sozialverbände geklagt.

von dpa

22. Februar 2018, 14:37 Uhr

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss war Anfang 2017 auf Betreiben der AfD-Fraktion eingesetzt worden. Anlass waren mögliche Unregelmäßigkeiten bei der AWO an der Müritz. Der frühere Geschäftsführer, Peter Olijnyk, war Mitte Oktober 2017 vom Landgericht Neubrandenburg zur Rückzahlung von 390 000 Euro an seinen ehemaligen Arbeitgeber verurteilt worden. Ein Jahresgehalt von 150 000 Euro plus 30 000 Euro an Tantiemen seien bei einem Sozialverband nicht zulässig, urteilten die Richter. Olijnyk ging dagegen in Berufung.