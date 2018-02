Gesundheit : erster Grippe-Todesfall: Telefon-Hotline von Krankenkasse

Nach dem ersten Grippe-Todesfall dieses Jahres in Mecklenburg-Vorpommern hat die Krankenkasse Barmer eine Telefonhotline eingerichtet. Ärzte berieten dort, wie sich die echte Grippe von einer eher harmlosen Erkältung unterscheidet, wie man sich durch Schutzimpfungen und andere Maßnahmen wappnen kann oder was zu tun ist, wenn man selbst oder ein Angehöriger erkrankt ist, teilte die Kasse am Donnerstag in Schwerin mit. Erreichbar sei die Hotline von diesem Freitag an für eine Woche von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr unter der Rufnummer 0800/8484111. Die Beratung sei kostenlos und stehe allen Interessierten offen.

von dpa

22. Februar 2018, 15:11 Uhr

Der Todesfall zeige, dass die Grippe keine harmlose Erkrankung sei, sagte der Landesgeschäftsführer der Barmer in Mecklenburg-Vorpommern, Henning Kutzbach. «Wegen der zuletzt stark gestiegenen Fallzahlen wollen wir Patienten die Gelegenheit geben, sich möglichst einfach medizinischen Rat am Telefon zu holen.»