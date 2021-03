Gesundheit : Erster Landkreis in MV startet Testpflicht beim Einkaufen

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim muss seit Montag beim Einkaufen, beim Friseurbesuch, im Nagelstudio und bei der Fußpflege ein tagesaktueller Corona-Negativtest vorgelegt werden.

Parchim | Am Abend (21.00 Uhr) tritt zudem erstmals eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft, die bis morgens 6.00 Uhr gilt, wie ein Sprecher mitteilte. Zudem sind die Kitas im Notbetrieb. Grund für die Maßnahmen sind die stark gestiegenen Zahlen von Infektionen mit dem Coronavirus. Am Sonntag erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigslust-Parchim la...

