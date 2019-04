Luftverkehr : Erster Lufthansa-Flieger aus München in Rostock erwartet

von dpa

01. Mai 2019, 01:22 Uhr

Auf dem Flughafen Rostock-Laage wird heute die erste Lufthansa-Maschine der neuen Flugverbindung von München nach Rostock erwartet. Zehn Mal die Woche will die Lufthansa ein Flugzeug vom Typ CRJ900 mit 90 Plätzen auf der Strecke einsetzen. Wie Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann sagte, bietet München ideale Umsteigeverbindungen in die ganze Welt. Schon um 09.00 Uhr wird die Maschine zum Rückflug in die bayerische Landeshauptstadt starten. Nach der Insolvenz der britische Regional-Fluggesellschaft Flybmi waren Mitte Februar alle Flüge zwischen Laage und München mit sofortiger Wirkung gestrichen worden. Vier Wochen später konnte Hausmann mit der Lufthansa einen neuen Partner präsentieren.