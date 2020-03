Wirtschaftspolitik : Erstes «Digitales Innovationszentrum» im Nordosten gestartet

Der Ausbau der Gründer- und Kreativszene in Mecklenburg-Vorpommern kommt voran. Vor rund 100 Gästen nahmen Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Energieminister Christian Pegel (SPD) am Freitag das «Digitale Innovationszentrum» Neubrandenburg in Betrieb. In den modernen Räumen einer ehemaligen Werbefirma aus DDR-Zeiten sollen sich Gründer mit digitalen Geschäftsideen treffen, untereinander vernetzen und mit Hochschulen und anderen Firmen Ideen austauschen, aus denen Geschäftsmodelle entwickelt werden können. «Alle sechs Innovationszentren sollen ein landesweites Netzwerk bilden, damit wir in der kreativen Gründerszene besser und schneller vorankommen», erklärte Pegel.

von dpa

06. März 2020, 14:55 Uhr

Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert die Einrichtung der Zentren in Neubrandenburg, Rostock, Greifswald, Wismar, Stralsund und Schwerin. Die Einrichtung wurde seit zwei Jahren geplant. «Es ging viel langsamer, als ich gehofft habe», sagte Pegel beim Start des ersten Zentrums. Aber nun habe sich im Land ein Team für das Vorantreiben der Digitalisierung und der Startup-Szene gefunden.

«Wir werden etwas entwickeln, was Potenz und Potenzial für die gesamte Region hat», erklärte Hochschulrektor Gerd Teschke. Hoffungen setzt auch der Automobilzulieferer Webasto in die Kooperation. «Es braucht mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Innovationen», sagte der Neubrandenburger Werksleiter Andreas Dikow. Heute könne man Produkte entwickeln, sie auf den Markt bringen und über die Digitalisierung immer wieder aktualisieren, wie es der Autobauer Tesla oder Softwarefirmen tun.

Die Stadt Neubrandenburg und die Hochschule betreiben das Innovationszentrum, für das das Land über drei Jahre rund 500 000 Euro zur Verfügung stellt und in dem zwei Mitarbeiter tätig sind.