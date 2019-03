Unfälle : Ersthelfer aus MV stirbt bei Unfall in Niedersachsen

von dpa

11. März 2019, 14:27 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 in Niedersachsen ist ein Ersthelfer aus Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ums Leben gekommen. Der 59-jährige Lastwagenfahrer habe angehalten, nachdem ein Auto auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten war und ganz links auf der dreispurigen Autobahn auf der Seite liegenblieb, wie die Polizei in Rotenburg mitteilte. Nachdem der Ersthelfer die Fahrbahnen überquert hatte, sei ein Auto in die Unfallstelle gefahren, wobei er getötet worden sei.