Gesellschaft : Erstmals Ministerpräsidentin bei Rostocker CSD

Der «Christopher Street Day» (CSD) in Rostock wird in diesem Jahr erstmals von einer Landeschefin eröffnet. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) werde an diesem Samstag die Eröffnungsrede der Schwulen- und Lesbenparade halten, erklärte der Sprecher der Organisatoren, Veit Pürsing, am Montag in Rostock.