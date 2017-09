Gesundheit : Erstmals Präventionspreise für Gesundheitsförderung

Das Land Mecklenburg-Vorpommern vergibt erstmals Preise für Gesundheitsförderung und Prävention. Die Auszeichnungen in vier Kategorien sollen heute auf der Landesgesundheitskonferenz in Güstrow überreicht werden. Eine Jury suchte die Projekte unter 31 Bewerbungen und Vorschlägen aus, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Kategorien lauten: «Gesund aufwachsen», «Gesunde Lebensmitte» und «Gesund älter werden». Außerdem wird ein Sonderpreis «Kommunale Netzwerke in der Gesundheitsförderung» vergeben. Die Gewinner erhalten jeweils ein Preisgeld von 1500 Euro, das von Krankenkassen gestiftet wurde.

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 02:50 Uhr