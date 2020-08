Gesundheit : Erstmals seit Wochen keine Corona-Neuinfektion registriert

Zum ersten Mal seit gut einem Monat ist in Mecklenburg-Vorpommern am Montag kein neuer Fall einer Corona-Ansteckung registriert worden. Das geht aus den Daten hervor, die das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock zu Wochenbeginn veröffentlichte. Demnach hatte es letztmals am 26. Juli einen Tag ohne bekannt gewordene Neuinfektion gegeben. Anfang August waren mit der Rückkehr der Urlauber die Infektionszahlen auch in Mecklenburg-Vorpommern spürbar angestiegen, die Kurve flachte aber zur Monatsmitte mit durchschnittlich zwei bis drei Neuinfektionen pro Tag wieder ab.

von dpa

31. August 2020, 16:30 Uhr