Verbände : Erwerbslosenparlament des Landes tagt in Schwerin

erstellt am 03.Nov.2017 | 02:20 Uhr

Das Erwerbslosenparlament Mecklenburg-Vorpommerns kommt am Freitag (10.00 Uhr) in Schwerin zu seiner 20. Tagung zusammen. Das nur einmal im Jahr tagende Gremium, das von mehr als 40 Verbänden, Vereinen und Organisationen getragen wird, versteht sich als Interessenvertreter der Erwerbslosen gegenüber der Politik. Schwerpunkt ist dabei der Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit und das Ringen um Teilhabe für Menschen, die in der Wirtschaft keinen Job mehr finden. Ariane Kroß, Sprecherin des Erwerbslosenbeirates, erneuerte unmittelbar vor der Tagung die Forderung nach mehr öffentlich geförderter Beschäftigung zum Nutzen der Allgemeinheit. Mecklenburg-Vorpommern sei das einzige Bundesland, das zwar Bundes- und EU- aber keine Landesmittel für Programme gegen die Langzeitarbeitslosigkeit einsetze.

