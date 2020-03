Kirche : Erzbischof begründet neue Groß-Pfarrei in Mecklenburg

Die katholischen Christen in Mecklenburg haben eine neuen Groß-Pfarrei gegründet. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße unterschrieb am Sonntag bei einem «Errichtungsgottesdienst» in Waren an der Müritz die Gründungsurkunde der Pfarrei «Seliger Niels Stensen», die die bisherigen Gemeinden in Waren und Neustrelitz vereinigt. Ihr gehören rund 3000 Gläubige zwischen Malchow und Feldberg (Mecklenburgische Seenplatte) an. Es ist die sechste Groß-Pfarrei in Mecklenburg, wo es rund 40 000 Katholiken gibt und das zum Erzbistum Hamburg gehört. Im Gegensatz dazu gehören die etwa 14 000 katholischen Christen in Vorpommern zu Berlin.

von dpa

08. März 2020, 18:18 Uhr

Mit der Neugründung, der mehrere Jahre Vorbereitung vorangingen, reagiert die katholische Kirche auf sinkende Mitgliederzahlen vor allem wegen der Überalterung und die immer knapper werdenden Zahl an Geistlichen. In Mecklenburg sind nun noch zwei Neubildungen offen: Die Regionen Parchim-Lübz-Goldberg sowie Bützow-Güstrow-Teterow.

Ähnlich geht das Erzbistum Berlin vor. Dort gibt es seit Januar 2020 die neuen Groß-Pfarreien St. Bernhard Stralsund-Rügen-Demmin und St. Otto Usedom-Anklam-Greifswald mit zusammen 10 000 Christen. Hier steht die Neugründung nur in der südlichen Region Hoppenwalde-Pasewalk noch aus.