Auszeichnungen : Erzbistum Hamburg: Höchste Auszeichnung für Manfred Dachner

Im Dreikönigsverein ist Dachner unter anderem verantwortlich für den Jugendaustausch mit Israel, die Hildegardis Brotaktion, die Organisation des alljährlichen Christophorus-Sommerfestes. Außerdem unterstützt er die Organisatoren des Dreikönigstages in Neubrandenburg. Der ehemalige Polizeidirektor engagiert sich auch im Landesvorstand des Weißen Rings, in einem deutsch-rumänischen Freundeskreis sowie in einem Förderverein, der Entwicklungshilfe in Afrika leistet.

Dachner soll die Medaille am 28. Januar in Hamburg erhalten.