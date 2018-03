Wetter : Es bleibt kalt im Norden: vereinzelter Schneefall an Ostsee

In Norddeutschland bleibt es nach Prognosen der Meteorologen vorerst winterlich. Bei stürmischem Wind aus dem Osten kann es am Samstag an der Ostsee zu lokalen Schneefällen kommen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag sagte. Demnach können verbreitet fünf bis zehn Zentimeter Schnee fallen. In Küstenregionen muss außerdem mit schweren Sturmböen gerechnet werden. Bei Dauerfrost sind in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Samstag Temperaturen zwischen -2 und 0 Grad zu erwarten. In der Nacht zum Samstag wird es den Angaben nach bei bis zu minus 9 Grad noch einmal richtig kalt.

von dpa

16. März 2018, 09:36 Uhr

Ein Lichtblick: Am Sonntag klart es im ganzen Norden tagsüber auf und es wird meist sonnig. Auch der Ostwind schwächt im Laufe des Sonntags ab. Die Höchstwerte liegen bei etwa 2 Grad.