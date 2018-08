Luftverkehr : Es wird laut: Luftwaffe kündigt vermehrten Flugbetrieb an

von dpa

17. August 2018, 12:01 Uhr

Vom 20. August an wird es für eine Woche zu verstärktem Flugbetrieb und Lärmbelästigung durch das Luftwaffengeschwader in Laage (Landkreis Rostock) kommen. Gründe seien eine Verlegung der Alarmrotte, die für die Sicherung des norddeutschen Luftraums zuständig sei, sowie der Ausbildungsflugbetrieb, teilte das Geschwader am Freitag mit. Die Lärmbelästigung durch die Kampfjets könne jeweils bis etwa 23.45 Uhr anhalten.