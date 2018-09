Wetter : Es wird noch mal heiß: Strände locken trotz kühlen Wassers

von dpa

17. September 2018, 15:08 Uhr

Hoch «Helene» bringt den Hochsommer in den Nordosten zurück - an diesem Dienstag mit Temperaturen bis zu 27 Grad an der Küste und bis zu 30 Grad im Binnenland. Die Strände locken, auch wenn die Ostsee bereits auf 17 bis 18 Grad abgekühlt ist. Vielerorts sind auch noch Rettungstürme besetzt, wie Sprecher der DRK-Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Montag sagten. In Warnemünde und Markgrafenheide sei eigentlich am 15. September die Badesaison mit besetzten Türmen zu Ende gegangen, sagte Thomas Powasserat von der DRK-Wasserwacht. Mit Blick auf die Wettervorhersagen habe die Stadt Rostock dann aber angefragt und die Besetzung der Haupttürme bis zum kommenden Sonntag (23. September) verlängert.