Gesundheit : Etwas schwächerer Verlauf der Grippesaison als im Vorjahr

von dpa

13. Februar 2019, 15:33 Uhr

Die Grippesaison nimmt weiterhin einen etwas schwächeren Verlauf als im Vorjahr. In der Woche vom 4. bis zum 10. Februar seien landesweit 370 Neuinfektionen mit Influenza registriert worden, in der Vorwoche seien es 404 gewesen, berichtete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch. Mit mehr als 100 Meldungen stammten die meisten aus Rostock. Seit Anfang Oktober 2018 wurden damit 1289 Infektionen gemeldet, im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt 1396. Nach den Winterferien steige die Zahl der Meldungen erfahrungsgemäß noch einmal, hieß es.