Fischerei : EU-Ausschuss: Fischer können Fördermittel nicht abrufen

Der EU-Fischereiausschuss hat eine Überarbeitung der Förderrichtlinien für die Kutter- und Küstenfischerei gefordert. Von der EU-Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro, die nach der Kürzung der Dorschquote in der Ostsee den deutschen Kutter- und Küstenfischern zur Verfügung standen, seien nur 450 000 Euro abgerufen worden, sagte der EU-Parlamentarier Werner Kuhn (CDU) am Dienstag in Stralsund. Die Förderbedingungen müssten so angepasst werden, dass auch kleinere Kutter von der Finanzhilfe profitieren können.