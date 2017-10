Migration : EU-Kommission: Qualifizierung von Migranten hat Priorität

von dpa

17.Okt.2017

Die Qualifizierung von Migranten für den Arbeitsmarkt muss nach Ansicht eines Experten der EU-Kommission oberste Priorität bei ihrer Integration in die Gesellschaft haben. «Die Investition in unser Humankapital ist eine strategische Priorität, eine Grundvoraussetzung, um ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum in ganz Europa und für Europa zu gewährleisten», sagte Leiter des Länderreferates für Deutschland, Österreich, Slowenien und Kroatien bei der EU-Kommission, Egbert Holthuis, am Dienstag bei einem Besuch des Rostocker «IntegrationsFachDienstMigration» (IFDM). Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Es ist nach Ansicht von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) ein gutes Beispiel für den Einsatz europäischer Fördermittel in Mecklenburg-Vorpommern.

