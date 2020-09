Die Europäische Staatsanwaltschaft mit Sitz in Luxemburg hat am Montag offiziell ihre Arbeit aufgenommen - und ein Rostocker ist mit dabei. In einer feierlichen Sitzung wurden die zuständige Generalstaatsanwältin Laura Codruţa Kövesi und 22 europäische Staatsanwälte verpflichtet, wie der Europäische Gerichtshof in Luxemburg mitteilte.

von dpa

28. September 2020, 15:25 Uhr