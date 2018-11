Energie : Europäischer Solarpreis für Stralsunder Schiffbauer

von dpa

07. November 2018, 17:10 Uhr

Die Stralsunder Schiffbaufirma Ostseestaal erhält den Europäischen Solarpreis in der Kategorie «Transport und Mobilität». Damit wird das Unternehmen für den Bau einer Solarfähre ausgezeichnet, die mittlerweile auf der Mosel verkehrt, wie das Energieministerium am Mittwoch mitteilte. Das emissionsfreie Schiff kann 45 Personen und sechs Autos transportieren und war im Oktober 2017 vom Stapel gelaufen. «Die Verleihung des Europäischen Solarpreises belohnt das lange Engagement des Unternehmens, die erneuerbaren Energien auch in der Berufsschifffahrt zu etablieren», gratulierte Minister Christian Pegel (SPD). Die Auszeichnung wird seit 1994 an Akteure vergeben, die die Energiewende in Europa voranbringen, hieß es.