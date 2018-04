Tiere : Europas einzige wilde Nandu-Population ist kleiner geworden

von dpa

09. April 2018, 11:09 Uhr

Europas einzige wildlebende Nandu-Population ist nach einer Aktion zur Geburtenkontrolle im vorigen Jahr und dem langen Winter kleiner geworden. Bei der jüngsten Zählung im Verbreitungsgebiet nahe des Ratzeburger Sees an der Grenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Schleswig-Holstein sind Ende März 205 Tiere festgestellt worden, wie das Umweltministerium in Schwerin am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Im vorigen Frühjahr waren es 220 gewesen und im Herbst 244. Einer Sprecherin zufolge ist offen, ob der kalte und lange Winter eine Rolle bei der Dezimierung spielte oder ob auch das Anbohren der Gelege Einfluss auf die Fortpflanzung hatte. Dies werde noch untersucht.