Schifffahrt : Europas größte Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe startet

Am Passagierkai in Warnemünde ist am Montag die derzeit größte Landstromanlage Europas für Kreuzfahrtschiffe in Betrieb genommen worden.

Rostock | Mit der 19 Millionen Euro teuren Anlage können bis zu zwei Kreuzfahrtschiffe während der Liegezeit im Hafen mit Strom versorgt werden, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag. „Das ist ein starkes Zeichen für den Standort Deutschland und für den Klimaschutz.“ Die Versorgung der Schiffe mit Strom führe zu sauberer Luft in Häfen, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.