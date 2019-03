Wahlen : Europawahl: Grüne wollen in MV deutlich über fünf Prozent

Mit dem Ziel, deutlich mehr als fünf Prozent der Wählerstimmen zu erhalten, treten die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern zur Europawahl am 26. Mai an. Bei der letzten Europawahl 2014 hatten die Grünen einen Stimmenanteil von 5,1 Prozent erreicht. Bundesweit sei laut Umfragen mit einem Ergebnis von rund 19 Prozent zu rechnen, sagte die Co-Landesvorsitzende Ulrike Berger bei der Landesdelegierten-Versammlung am Samstag in Güstrow.

23. März 2019, 13:16 Uhr

Die Versammlung steht unter dem Motto «Was uns zusammenhält - Grüne Zukunft für MV & Europa». Ein Ergebnis von 19 Prozent im Bund könnte nach Berechnungen der Grünen ausreichen, um die drei Kandidaten für das Europaparlament aus und für MV, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann und Niklas Nienaß, nach Brüssel schicken zu können.