Fußball : Evseev und Williams fit: Rostock in Bestbesetzung

Hansa Rostock kann das zweite Heimspiel in der Englischen Woche der 3. Fußball-Liga am Mittwochabend (19.00 Uhr) gegen den SV Wehen Wiesbaden in Bestbesetzung bestreiten. Auch Mittelfeldspieler Willi Evseev und Angreifer Del-Angelo Williams, die zuletzt in Hansas Reserve spielten, sind für Trainer Pavel Dotchev wieder Alternativen. «Bis auf die Langzeitverletzten Oliver Hüsing Marcel Hilßner und Eric Gründemann haben wir keine Ausfälle. Personell sieht es sehr gut aus», sagte Dotchev am Dienstag.

von dpa

07. August 2018, 14:28 Uhr

Evseev und Williams dürften allerdings keine Optionen für die Startelf sein. Dotchev hat nicht wirklich einen Grund, die beim 2:0 über Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig stark aufspielende Mannschaft zu verändern. «Der verdiente Sieg und die tolle Leistung geben uns viel Selbstvertrauen», sagte der 52 Jahre alte Deutsch-Bulgare. Im defensiven Mittelfeld dürfte erneut Heimkehrer Kai Bülow erste Wahl sein.

Hansa hat im Vergleich zu den Hessen, die am Sonntag eine 0:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger Energie Cottbus kassiert hatten, zwei Tage mehr Pause. «Das kann ein Vorteil sein. Die Frage ist, ob wir das ausnutzen. Wir müssen agil sein und das Tempo vorgeben», sagte Dotchev.